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10:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Нетрезвый водитель на перекрестке в Красноярске протаранил иномарку

В аварии пострадала 32-летняя женщина.

В Красноярске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его пассажирка. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла около часа ночи на перекрестке ул. Молокова — Авиаторов. По предварительным данным ГИБДД, автомобиль марки Mitsubishi вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota, начавшей движение.

В аварии пострадала 32-летняя пассажирка. Освидетельствование показало, что водитель Mitsubishi был пьян: прибор показал 0,87 мг/л. Ему грозит лишения прав на срок до 2 лет, а также штраф в 30 тыс. руб.

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