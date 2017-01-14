В Уфе родители пропавшего Никиты Ожегова просят помощи
В соцсетях появилось обращение материал пропавшего в канун Нового года 18-летнего уфимца Никиты Ожегова.
В соцсетях появилось обращение материал пропавшего в канун Нового года 18-летнего уфимца Никиты Ожегова.
Напомним, юноша пропал при странных обстоятельствах. Пока попытки найти его не дали результатов. И вот теперь мама Никиты обратилась к пользователям соцсетей с просьбой помочь в более активных поисках сына. Судя по всему, родители Никиты пообщались с экстрасенсами и получили информацию о приблизительном местонахождении сына.
«Есть информация, что Никита находится
По ее словам, уже распечатаны листовки с ориентировками по поиску Никиты. Женщина просит помочь их распространить.
«Впереди выходные дни, и это может помочь нам информировать всех людей, которые живут в данных микрорайонах, а также личностей, у которых Никита находится, понять, что дело принимает серьезный оборот, оно стало уже уголовным делом», — уточнила Марина.
Она предполагает, что Никита может находиться в микрорайонах Сипайлово и Черниковка либо в районе проспекта Октября. Телефон Марины Ожеговой для связи: 89053585994.