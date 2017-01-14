В Уфе родители пропавшего Никиты Ожегова просят помощи

Напомним, юноша пропал при странных обстоятельствах. Пока попытки найти его не дали результатов. И вот теперь мама Никиты обратилась к пользователям соцсетей с просьбой помочь в более активных поисках сына. Судя по всему, родители Никиты пообщались с экстрасенсами и получили информацию о приблизительном местонахождении сына.

«Есть информация, что Никита находится где-то в закрытом помещении и не может никуда выйти, там есть какие-то взрослые люди. Сам он находится под психотропным воздействием, в неадекватном состоянии, никто не может сказать, что это — уколы или наркотики, или еще что-то. В данной ситуации для меня как для матери самое главное — что он жив, и у есть надежда его найти. Я прошу, друзья, знакомые, или просто матери и отцы или просто люди, ПОМОГИТЕ мне найти своего сына!» — обратилась ко всем, кто ее услышит или прочитает ее строчки, Марина Ожегова.