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10:03 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе родители пропавшего Никиты Ожегова просят помощи

В соцсетях появилось обращение материал пропавшего в канун Нового года 18-летнего уфимца Никиты Ожегова.

Источник: Proufu.ru

Напомним, юноша пропал при странных обстоятельствах. Пока попытки найти его не дали результатов. И вот теперь мама Никиты обратилась к пользователям соцсетей с просьбой помочь в более активных поисках сына. Судя по всему, родители Никиты пообщались с экстрасенсами и получили информацию о приблизительном местонахождении сына.

«Есть информация, что Никита находится где-то в закрытом помещении и не может никуда выйти, там есть какие-то взрослые люди. Сам он находится под психотропным воздействием, в неадекватном состоянии, никто не может сказать, что это — уколы или наркотики, или еще что-то. В данной ситуации для меня как для матери самое главное — что он жив, и у есть надежда его найти. Я прошу, друзья, знакомые, или просто матери и отцы или просто люди, ПОМОГИТЕ мне найти своего сына!» — обратилась ко всем, кто ее услышит или прочитает ее строчки, Марина Ожегова.

По ее словам, уже распечатаны листовки с ориентировками по поиску Никиты. Женщина просит помочь их распространить.

«Впереди выходные дни, и это может помочь нам информировать всех людей, которые живут в данных микрорайонах, а также личностей, у которых Никита находится, понять, что дело принимает серьезный оборот, оно стало уже уголовным делом», — уточнила Марина.

Она предполагает, что Никита может находиться в микрорайонах Сипайлово и Черниковка либо в районе проспекта Октября. Телефон Марины Ожеговой для связи: 89053585994.

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