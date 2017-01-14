В Темрюкском районе вновь погибли лебеди

В Темрюкском районе в зоне ранее выявленного очага птичьего гриппа нашли еще 18 погибших лебедей.

В связи с этим руководитель муниципалитета Федор Бабенков провел заседание специальной комиссии по борьбе с опасными болезнями общими для человека и животных. Он поручил службам незамедлительно провести необходимые работы в карантинной зоне.

Трупы лебедей специалисты утилизируют на месте с применением крематора и проведением дезинфекционных работ.