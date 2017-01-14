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10:04 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Темрюкском районе вновь погибли лебеди

Трупы лебедей специалисты утилизируют на месте с применением крематора и проведением дезинфекционных работ.

В Темрюкском районе в зоне ранее выявленного очага птичьего гриппа нашли еще 18 погибших лебедей.

В связи с этим руководитель муниципалитета Федор Бабенков провел заседание специальной комиссии по борьбе с опасными болезнями общими для человека и животных. Он поручил службам незамедлительно провести необходимые работы в карантинной зоне.

Трупы лебедей специалисты утилизируют на месте с применением крематора и проведением дезинфекционных работ.

В карантинных населенных пунктах организована вакцинация сельскохозяйственной птицы. Привиты 2707 голов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе муниципалитета.

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