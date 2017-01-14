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09:43 (мск), источник: ТАСС

Девять человек пострадали в ДТП с участием автозака на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Девять человек получили травмы в результате аварии в Ставропольском крае с участием автозака, перевозившего этапируемых.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, авария произошла в Предгорном районе на 8 км автодороги Пятигорск — Георгиевск.

«По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной Volvo. Большегруз отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со служебной автомашиной ГАЗ отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП в больницы с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое водителей и шесть пассажиров, в том числе трое этапируемых следственно-арестованных.

По данному факту назначено проведение служебной проверки.

Как сообщили в краевом МЧС, авария произошла 13 января в 19:20 мск, пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Георгиевска и Центральную городскую больницу Пятигорска.

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