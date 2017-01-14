Девять человек пострадали в ДТП с участием автозака на Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Девять человек получили травмы в результате аварии в Ставропольском крае с участием автозака, перевозившего этапируемых.
ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Девять человек получили травмы в результате аварии в Ставропольском крае с участием автозака, перевозившего этапируемых.
Как сообщает
«По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной Volvo. Большегруз отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со служебной автомашиной ГАЗ отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей
В результате ДТП в больницы с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое водителей и шесть пассажиров, в том числе трое этапируемых
По данному факту назначено проведение служебной проверки.
Как сообщили в краевом МЧС, авария произошла 13 января в 19:20 мск, пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Георгиевска и Центральную городскую больницу Пятигорска.