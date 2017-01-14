Шок! В Севастополе свора бездомных собак загрызла жеребенка

Эта история, в том числе, и о том, что творится в садоводческих товариществах и прочих дачных кооперативах. В одном из них — под названием «Статистик» имеется ни много ни мало частная конюшня, а в ней почти полновесный табун лошадей. А пасется он — на землях другого СТ — «Эллада-1». Землях! Пустошах! В районе Фиолента, где земля — «золотая». И еще одна подробность — пасется — громко сказано. Это — самовыпас. Лошади предоставлены сами себе.

По словам местных землевладельцев, ЧП случилось ночью. Найденный утром жеребенок был уже не жилец: вспорото брюхо, сильно покусаны морда и ноги. Полиция попыталась найти хозяйку конюшни, но тщетно.

А собак и искать не надо — они рядом. «Охраняют» и «Элладу», и «Статистик», и еще одно соседнее СТ — «Вагонник». Их-то и бродячими в полном смысле не назовешь. У них тоже «самовыпас».

В Управлении ветеринарии города Севастополя информацию подтвердили. Пообещали обследовать и других лошадей, опять же, установить владельца конюшни, провести «профилактическую беседу».

А вот на самые простые вопросы никто: ни землевладельцы (и очевидно, собаковладельцы), ни ветеринары не смогли ответить.

А они действительно просты:

— Почему в СТ есть конюшня? И почему лошади пасутся на приволье?

— На каком учете этот бизнес — «прогулки на лошадях» (ведь конюшня именно для этого, не правда ли)?

— Почему как бы «охранные» собаки «садоводческих» участков — не на привязи и сбиваются в агрессивные стаи?

— А не окажется ли на месте несчастного жеребенка и человек?

— И кто за это ответит?!

А в ответ тишина….