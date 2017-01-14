В Краснодаре прокуратура начала проверку после эвакуации школы из-за газового баллончика

По предварительным данным, газ распылил ученик девятого класса, состоящий на учете органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Никто не пострадал, детей эвакуировали, сейчас школа работает в соответствии с учебным планом, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки дадут оценку полноты принимаемых мер по контролю за поведением учащихся, а также эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщали Юга.ру, 15-летний девятиклассник, которого подозревают в инциденте, не отрицал, что принес в школу баллончик.