Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
14Рождество Христово в городах России
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15Второй зимний Московский Велопарад
10:27 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре прокуратура начала проверку после эвакуации школы из-за газового баллончика

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как в школе № 24 распылили газ из баллончика.

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным, газ распылил ученик девятого класса, состоящий на учете органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Никто не пострадал, детей эвакуировали, сейчас школа работает в соответствии с учебным планом, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки дадут оценку полноты принимаемых мер по контролю за поведением учащихся, а также эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщали Юга.ру, 15-летний девятиклассник, которого подозревают в инциденте, не отрицал, что принес в школу баллончик.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Россельхознадзор рассказал о фальсификации продуктов в РФ
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Джонни Депп и Эмбер Хёрд развелись
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь