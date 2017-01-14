Оторвавшееся колесо грузовика разгромило медпункт на трассе в Волгоградской области
Оторвавшееся колесо грузовика разгромило медпункт на трассе в Волгоградской области.
Оторвавшееся колесо грузовика разгромило медпункт на трассе в Волгоградской области.
13 января днем во Фроловском районе на трассе «Москва — Волгоград» произошло ЧП, сообщают очевидцы в одной из популярных соцсетей. У проезжавшей фуры оторвалось колесо, которое, почти не снижая скорости, влетело в окно медицинского пункта, расположенного на 825 километре трассы М-6 «Каспий».
Колесо попало внутрь медпункта, повредив рамы и разбив стекло, сотрудник пункта получил порезы. Однако медики вскоре продолжили работу в штатном режиме.