Оторвавшееся колесо грузовика разгромило медпункт на трассе в Волгоградской области.

13 января днем во Фроловском районе на трассе «Москва — Волгоград» произошло ЧП, сообщают очевидцы в одной из популярных соцсетей. У проезжавшей фуры оторвалось колесо, которое, почти не снижая скорости, влетело в окно медицинского пункта, расположенного на 825 километре трассы М-6 «Каспий».