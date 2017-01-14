Вооруженный пистолетом мужчина ограбил продуктовый магазин на улице Мухина в Иркутске
Злоумышленника задержали.
Злоумышленника задержали.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в вооруженном ограблении продуктового магазина на улице Мухина в Иркутске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи влечет наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia cообщили в
Инцидент произошел вечером 12 января. Грабитель пригрозил
«Накануне злоумышленник самостоятельно пришел в отдел полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России “Иркутское” и рассказал о произошедшем», — отметили в ведомстве.
Полицейские изъяли орудие преступления — пневматический пистолет, опросили потерпевших, установили свидетелей и очевидцев.