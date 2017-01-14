Мошенники присылают СМС от имени судебных приставов

Очередная уловка мошенников — теперь аферисты прикидываются судебными приставами, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Мошенники рассылают СМС со ссылкой на липовый сайт. Должнику предлагают пройти по ней, чтобы узнать подробности. Но после перехода списывают все деньги с карточки доверчивого владельца. В Управлении федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области напоминают: служба не ведет СМС-рассылок должникам.

Эксперты предупреждают, что в 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов. В качестве причины называют халатность самих пользователей, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.