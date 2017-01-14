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10:52 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Взрыв в подъезде киевской многоэтажки: гранату РГД-5 подбросили в почтовый ящик

В Днепровском районе Киева на улице Луначарского произошел взрыв гранаты, которую злоумышленники подложили в почтовый ящик.

Источник: Nbnews.com.ua

Об этом в пятницу, 13 января, сообщила пресс-служба полиции столицы.

«Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он ее открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения», — говорится в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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