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12:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирец ограбил магазин на спиртное

Преступление было совершено вчера в Кировском районе.

13 января около 17.30 в полицию поступило сообщение о грабеже в магазине на улице Зорге. Один из покупателей взял спиртные напитки и, не рассчитавшись за покупку, скрылся. Сотрудникам полиции, прибывшим на место преступления, работники торгового предприятия подробно рассказали о приметах злоумышленника. Вскоре информацию о розыске подозреваемого получили все полицейские патрули.

На улице Саввы Кожевникова экипаж Госавтоинспекции обнаружил похожего молодого человека. Им оказался 21-летний новосибирец, при задержании которого похищенное было обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 161, ч. 1 Уголовного кодекса РФ (Грабеж), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

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