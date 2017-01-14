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12:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на крышах повисли сосульки невероятных размеров

Вчера, 13 января, в соцсетях появились тревожные сообщения от уфимцев, которые после недавнего потепления обнаружили на крышах домов сосульки длиной больше метра.

«ВНИМАНИЕ!!!

«ВНИМАНИЕ!!! Бульвар Славы, 16», — так подписала свой фотофакт уфимка Эльвира Чекризова в группе «ЧС Уфа».

Напомним, юристы рекомендуют в подобных случаях незамедлительно обращаться в свою управляющую компанию. Если же ее сотрудники откажутся решить проблему, следует вызвать спасателей и одновременно писать жалобу на безответственных жилищников.

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