В Уфе на крышах повисли сосульки невероятных размеров
Вчера, 13 января, в соцсетях появились тревожные сообщения от уфимцев, которые после недавнего потепления обнаружили на крышах домов сосульки длиной больше метра.
Вчера, 13 января, в соцсетях появились тревожные сообщения от уфимцев, которые после недавнего потепления обнаружили на крышах домов сосульки длиной больше метра.
«ВНИМАНИЕ!!!
«ВНИМАНИЕ!!! Бульвар Славы, 16», — так подписала свой фотофакт уфимка Эльвира Чекризова в группе «ЧС Уфа».
Напомним, юристы рекомендуют в подобных случаях незамедлительно обращаться в свою управляющую компанию. Если же ее сотрудники откажутся решить проблему, следует вызвать спасателей и одновременно писать жалобу на безответственных жилищников.