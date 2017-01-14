Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
14События недели в фотографиях
12:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах в реанимации скончался пожилой водитель

Водитель малолитражки не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой.

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого погиб 70-летний водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Накануне днем при выезде на дорогу с прилегающей территории 70-летний водитель «Оки» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Хендэ-4710». В результате ДТП водителя «Оки» доставили в реанимационное отделение, где он скончался от полученных травм.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Татэнергосбыт» предложил потребителям способ сэкономить на электроэнергии
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Джонни Депп и Эмбер Хёрд развелись
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь