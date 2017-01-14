В Набережных Челнах в реанимации скончался пожилой водитель

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого погиб 70-летний водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Накануне днем при выезде на дорогу с прилегающей территории 70-летний водитель «Оки» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Хендэ-4710». В результате ДТП водителя «Оки» доставили в реанимационное отделение, где он скончался от полученных травм.