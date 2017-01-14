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12:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Юный водитель спровоцировал двойное ДТП в Волгограде, пострадали две девушки

Юный водитель спровоцировал двойное ДТП в Волгограде, пострадали две девушки.

В Советском районе 13 января в 22:00 20-летний водитель «Мерседес-Бенц» на проспекте Университетском не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортом и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

После столкновения автомашина «Мерседес» столкнулась по касательной с автомашиной «Рено Логан». В результате аварии две 27-летние пассажирки автомашины «Мерседес» с травмами были госпитализированы.

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