Юный водитель спровоцировал двойное ДТП в Волгограде, пострадали две девушки.

В Советском районе 13 января в 22:00 20-летний водитель «Мерседес-Бенц» на проспекте Университетском не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортом и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

После столкновения автомашина «Мерседес» столкнулась по касательной с автомашиной «Рено Логан». В результате аварии две 27-летние пассажирки автомашины «Мерседес» с травмами были госпитализированы.