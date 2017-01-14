Двое мужчин в Приангарье завернули тело убитого товарища в ковер и спрятали за гаражами

Полицейские в Нижнеудинске Иркутской области по горячим следам задержали двоих мужчин, которые убили собутыльника, завернули тело в ковер и спрятали за гаражами. По данному факту СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), максимальная санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у гаражей по улице Краснопролетарская в Нижнеудинске обнаружено тело человека, завернутое в ковер. Выехавшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, установила свидетелей и очевидцев произошедшего.

«Как выяснилось, жертвой преступления стал местный житель, который в компании двоих приятелей распивал спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт, закончившийся трагическими событиями. После содеянного для скрытия следов противоправного деяния злоумышленники вынесли тело и спрятали за гаражными боксами», — отметили в ведомстве.

Ведется следствие.