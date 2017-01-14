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11:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Четыре автомобиля подожгли с промежутком в полчаса в Советском районе Волгограда ночью

Четыре автомобиля подожгли с промежутком в полчаса в Советском районе Волгограда ночью.

Ночью 14 января в Советском районе с промежутком в полчаса сгорели четыре иномарки. Первое сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:57. Горел «Киа Сид» 2012 года выпуска. По предварительным данным, причина пожара — поджог. Автомобиль выгорел полностью.

В 04:32 вновь поступило сообщение о пожаре. Во дворе дома по улице Казахская, 16 горели три иномарки: у «Дэу Нексия» горел моторный отсек, у «Хендай Гетц» пострадали передние фары, кроссовер «Ниссан Х-трейл» горел по всей площади, — об этом случае ВДТВ сообщал. Пожар удалось потушить в течение 10 минут. Эксперты полагают, что это были поджоги, — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

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