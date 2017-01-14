Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на химзавод на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело из-за попытки неизвестных проникнуть на обанкротившийся Красноуральский химический завод в Свердловской области, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

ЧП произошло в ночь с 12 на 13 января. Охрана попыталась задержать злоумышленников, однако те начали стрельбу. В результате происшествия трое сотрудников частного охранного предприятия были госпитализированы с различными травмами, в том числе и огнестрельными.

«По факту попытки проникновения на Красноуральский химический завод следственными органами полиции территориального органа УВД возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Причинение тяжкого вреда здоровью”. Сыщики уголовного розыска областного и территориального отдела внутренних дел совместными усилиями проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Правоохранители отрабатывают на причастность к данному преступлению лиц ранее судимых, склонных к такого рода противоправным деяниям и различного рода безработных, так как иногда они совершают преступления ради денежной выгоды», — сказал он.

Горелых также отметил, что на территории завода нет взрывчатых веществ, завод-банкрот не функционирует. «Охрану осуществляют сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП). Трое пострадавших в ночь с четверга на пятницу находятся в больнице», — добавил он.

Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.