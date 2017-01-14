Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на химзавод на Урале
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело
ЧП произошло в ночь с 12 на 13 января. Охрана попыталась задержать злоумышленников, однако те начали стрельбу. В результате происшествия трое сотрудников частного охранного предприятия были госпитализированы с различными травмами, в том числе и огнестрельными.
«По факту попытки проникновения на Красноуральский химический завод следственными органами полиции территориального органа УВД возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Причинение тяжкого вреда здоровью”. Сыщики уголовного розыска областного и территориального отдела внутренних дел совместными усилиями проводят комплекс
Горелых также отметил, что на территории завода нет взрывчатых веществ,
Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.