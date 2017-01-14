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11:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Под Мензелинском на трассе столкнулись три автомобиля

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Мензелинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 6 часов вечера на 1074-м км трассы М7 столкнулись «Лада» 14-й модели, грузовая «Газель» и грузовик. В результате столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Грузовик и «Газель» вылетели кювет и опрокинулись на бок и на крышу.

Устанавливаются все детали происшествия.

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