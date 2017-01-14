Под Мензелинском на трассе столкнулись три автомобиля

Накануне в 6 часов вечера на 1074-м км трассы М7 столкнулись «Лада» 14-й модели, грузовая «Газель» и грузовик. В результате столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Грузовик и «Газель» вылетели кювет и опрокинулись на бок и на крышу.

Устанавливаются все детали происшествия.