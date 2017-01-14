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11:48 (мск), источник: НИА Самара

В Октябрьске на Волге спасли замерзающего рыбака


Любителей подледного лова просят быть осторожней.

Сегодня, 14 января в 09.00 спасатели ПСО города Октябрьск эвакуировали рыбака, провалившегося в промоину на акватории реки Волга в районе комбината ОКСЗ. Около девяти часов утра к спасателям обратился друг пострадавшего. Проигнорировав предупреждения и запреты они вышли на ледовое поле. Пересекая Волгу, один из них провалился в промоину.

С помощью товарища он смог выбраться на лед, но из-за намокшей одежды ему грозило переохлаждение. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Вся операция по поиску и эвакуации пострадавшего длилась 80 минут. Горе-рыбака обернули в изотермическое покрывало, положили на носилки и доставили до его дома на берегу Волги, пишет ПСС по Самарской области.

Спасательная служба обращается к любителям подледного лова, будьте внимательны!

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