В Октябрьске на Волге спасли замерзающего рыбака
Любителей подледного лова просят быть осторожней.
Любителей подледного лова просят быть осторожней.
Сегодня, 14 января в 09.00 спасатели ПСО города Октябрьск эвакуировали рыбака, провалившегося в промоину на акватории реки Волга в районе комбината ОКСЗ. Около девяти часов утра к спасателям обратился друг пострадавшего. Проигнорировав предупреждения и запреты они вышли на ледовое поле. Пересекая Волгу, один из них провалился в промоину.
С помощью товарища он смог выбраться на лед, но
Спасательная служба обращается к любителям подледного лова, будьте внимательны!