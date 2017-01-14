В Нижнем осудят мошенницу, обманувшую пенсионеров на 600 000 рублей

Нижний Новгород, 14 января — АиФ-НН. Мошенницу, обманувшую пенсионеров на 600 000 рублей, осудят в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции во время расследования уголовного дела установили шесть пострадавших от действий злоумышленницы, которая орудовала на территории Нижнего Новгорода с марта 2015 года по октябрь 2016 года. Общий ущерб от преступной деятельности 32-летней обвиняемой составил свыше 620 тысяч рублей.

Женщина признала свою вину, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.