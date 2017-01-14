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11:26 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Две сотрудницы ДУКа обвиняются в мошенничестве с жильем

Злоумышленницы обманным путем выселили женщину из квартиры и продали жилье.

Нижний Новгород, 14 января — АиФ-НН. Две сотрудницы ДУКа в Семенове обвиняются в мошенничестве с жильем, сообщает Нижегородский областной суд.

Злоумышленницы узнали, что одна из жительниц дома, находящегося на балансе их компании, воспитывает двоих малолетних детей и злоупотребляет спиртным. Женщина не платит за жилье, и ее решили обмануть обвиняемые. Они оформили на себя доверенность на право распоряжения квартирой с согласия хозяйки, после чего продали ее.

Пострадавшую с детьми выселили из жилища, после чего потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы.

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