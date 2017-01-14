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12:39 (мск), источник: Informburo.kz

Эпидемия гонконгского гриппа сразила уже два десятка человек в Костанайской области

В медучреждениях ввели масочный режим и ограничили посещения больных. Известно, что гонконгский грипп особенно опасен для детей до двух лет.

С октября 2016 года в Костанайской области зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания ОРВИ, однако 18 случаев — это, так называемый, гонконгский грипп, сообщает alau.kz.

Количество больных увеличивается с каждым днём. Только за 10 дней с начала 2017 года медики диагностировали у 29 тысяч человек ОРВИ, десять из которых оказались заболевшими гонконгским гриппом.

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«Департаментом по защите прав потребителей Костанайской области вынесено постановление Управлению образования и здравоохранения о проведении противоэпидемических мероприятий. Руководители образовательных учреждений на своё усмотрение могут остановить учебный процесс», — прокомментировали в Костанайском департаменте по защите прав потребителей.

Чтобы защитить себя от гриппа, в больницах, диспансерах и поликлиниках ввели масочный режим, а местная пресса публикует инструкции, как уберечь себя от гонконгского вируса.

Для справки: Заразиться гонконгским гриппом можно только от больного человека. Заболевание тяжело переносят маленькие дети и люди пожилого возраста. Оно может закончиться летальным исходом. Дети до двух лет попадают в группу риска из-за ослабленной иммунной системы и общей слабости организма. Грипп провоцирует осложнения, становясь причиной расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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