Эпидемия гонконгского гриппа сразила уже два десятка человек в Костанайской области
В медучреждениях ввели масочный режим и ограничили посещения больных. Известно, что гонконгский грипп особенно опасен для детей до двух лет.
В медучреждениях ввели масочный режим и ограничили посещения больных. Известно, что гонконгский грипп особенно опасен для детей до двух лет.
С октября 2016 года в Костанайской области зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания ОРВИ, однако 18 случаев — это, так называемый, гонконгский грипп, сообщает alau.kz.
Количество больных увеличивается с каждым днём. Только за 10 дней с начала 2017 года медики диагностировали у 29 тысяч человек ОРВИ, десять из которых оказались заболевшими гонконгским гриппом.
«Департаментом по защите прав потребителей Костанайской области вынесено постановление Управлению образования и здравоохранения о проведении противоэпидемических мероприятий. Руководители образовательных учреждений на своё усмотрение могут остановить учебный процесс», — прокомментировали в Костанайском департаменте по защите прав потребителей.
Чтобы защитить себя от гриппа, в больницах, диспансерах и поликлиниках ввели масочный режим, а местная пресса публикует инструкции, как уберечь себя от гонконгского вируса.
Для справки: Заразиться гонконгским гриппом можно только от больного человека. Заболевание тяжело переносят маленькие дети и люди пожилого возраста. Оно может закончиться летальным исходом. Дети до двух лет попадают в группу риска