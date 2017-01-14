Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе № 35
Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе № 35.
Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе № 35.
Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Согласно информации, после просадки фундамента жилого многоквартирного дома по ул. Буденого 6 «А», ведомство усилило надзор за
Жители размещены в пункте временного размещения средней школе № 35 по адресу: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10 «А».
Напомним, что фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января 2017 года.