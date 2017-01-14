Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе № 35.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, после просадки фундамента жилого многоквартирного дома по ул. Буденого 6 «А», ведомство усилило надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Дзержинске, специалисты службы выехали на место с целью обеспечить контроль за условиями пребывания и питания людей в пункте временного размещения.

Жители размещены в пункте временного размещения средней школе № 35 по адресу: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10 «А».

Напомним, что фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января 2017 года.