В Новосибирске нашли авто пропавшего 36-летнего таксиста

В Новосибирске пропал 36-летний таксист, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

36-летний Андрей Кащеев вышел из дома по улице Стартовая, 4 вечером 10 января. Он отправлялся поработать в такси.

«Родственники выяснили, что после он заезжал на АЗС на улице Ватутина, но с тех пор о его местонахождении ничего не известно. На связь мужчина с тех пор не выходил. Как рассказали волонтеры, автомобиль мужчины обнаружили вечером 11 января неподалеку от его дома», — говорится в сообщении группы.



Приметы: на вид 30−32 года, рост 180−182 сантиметра, телосложение крепкое, глаза карие, волосы темные, короткие.



Особые приметы: правый глаз меньше левого, слегка косолапит.



Был одет: горнолыжная пестрая куртка синего, зеленого и серого цвета, черная вязаная шапка с эмблемой в виде белых иероглифов на фоне красного круга, черные замшевые кроссовки Reebok с белыми вставками. С собой у него был паспорт, связка ключей от дома и автомобиля.