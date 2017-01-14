В Светлом тушили большой пожар

Установлено, что огонь охватил в общей площади 120 квадратных метров, однако обошлось без пострадавших и погибших. На место были направлены пожарные расчеты в составе 15 человек и 5 единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Причины пожара еще предстоит установить.