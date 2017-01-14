Жилой дом сгорел в Павлове Нижегородской области 14 января

Согласно информации, 14 января в 06:05 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании личного жилого дома в г. Павлове.

В результате пожара обгорели стены, потолочные перекрытия, сгорело имущество на площади 80 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 20 человек и три единицы техники.

Напомним, что пожар в пищеблоке школы № 11 Нижнего Новгорода произошел 12 января 2016 года.