В центре Кишинева падают столбы: пассажиры троллейбуса чудом спаслись

Фотографии инцидента стали появляться в социальных сетях. На снимках видно, как столб не рухнул полностью лишь потому, что верхняя его часть зацепилась за провода. Это не позволило ему упасть и перегородить всю проезжую часть.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Очередной неприятный инцидент произошел в молдавской столице в субботу утром. Столб, расположенный вдоль центрального бульвара Штефана чел Маре при выезде с круга от Государственного университета имени Иона Крянгэ, едва не упал на проезжавший мимо троллейбус.

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Как сообщил муниципальный советник Илиан Кашу, к счастью, в результате инцидента не пострадали пассажиры троллейбуса № 8.

В свою очередь, глава управления электротранспорта столицы Георге Моргоч заявил корреспонденту Sputnik, что «столб упал, так как был старым».

«Его установили в 1958 году. К этому моменту он проржавел. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал», — сказал Моргоч.

В результате произошедшего временно остановлено движение троллейбусов со Скулянки и Буюкан в сторону центра по данному участку дороги.

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