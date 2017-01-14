В Новосибирске грузовик проехал по капоту спрятанной в сугробе машины
Во двое дворе дома № 3 на улице Трудовой грузовик проехался по заснеженной иномарке, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Во двое дворе дома № 3 на улице Трудовой грузовик проехался по заснеженной иномарке, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Грузовик проехал по капоту спрятанной в сугробе машины, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Инцидент произошел во дворе дома № 3 на улице Трудовой. Иномарку завалило снегом, до такой степени, что сравнялся с уровнем дороги. По капоту машины проехался грузовик.
На фото видно, что автомобиль сильно пострадал: капот машины просел до уровня проезжей части.