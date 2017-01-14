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13:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Верхнеуральском районе 63-летний водитель «ВАЗ» потерял сознание за рулём

Мужчина был доставлен в больницу.

Водитель за рулём «Лада Калина» потерял сознание, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Днём 11 января в дежурную часть полиции Верхнеуральского района поступило сообщение, что в городе на дороге находится автомобиль «Лада Калина». Водитель, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Прибыв на обозначенное место, полицейские обнаружили 63-летнего местного жителя в обморочном состоянии. Мужчине стало плохо, он потерял сознание и в результате получил сильное переохлаждение. Пенсионера доставили в больницу, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

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