Мужчина украл стиральную машину на детских санях
В Ейском районе местный житель украл стиральную машину, чтобы подарить своей знакомой.
В Ейском районе местный житель украл стиральную машину, чтобы подарить своей знакомой.
В Ейском районе полицейские раскрыли необычную кражу. В дежурную часть обратился местный житель. По его словам, некий подозрительный мужчина катил стиральную машину на детских санях.
Через некоторое время в полицию обратилась женщина, с заявлением о краже из домовладения стиральной машины. Подозреваемого задержали в полукилометре от места происшествия. Им оказался ранее судимый 27-летний житель поселка Советский Ейского района.
Мужчину доставили в отдел полиции, похищенное изъяли и вернули законной владелице.
Полицейским мужчина пояснил, что стиральную машину хотел подарить своей знакомой.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили ГТРК «Кубань» в