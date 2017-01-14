Мужчина украл стиральную машину на детских санях

В Ейском районе полицейские раскрыли необычную кражу. В дежурную часть обратился местный житель. По его словам, некий подозрительный мужчина катил стиральную машину на детских санях.

Через некоторое время в полицию обратилась женщина, с заявлением о краже из домовладения стиральной машины. Подозреваемого задержали в полукилометре от места происшествия. Им оказался ранее судимый 27-летний житель поселка Советский Ейского района.

Мужчину доставили в отдел полиции, похищенное изъяли и вернули законной владелице.

Полицейским мужчина пояснил, что стиральную машину хотел подарить своей знакомой.