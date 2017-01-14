В Калининграде полиция задержала двух дерзких разбойников

По предварительным данным, жертвой преступников стал 48-летний мужчина, у которого подозреваемые потребовали деньги, а на отказ — они принялись его избивать, повалив на землю. Очевидицей преступления стала случайная горожанка, которая и сообщила в полицию, сообщили ИА МедиаКалибр в УМВД по Калининградской области.

34-летний задержанный ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его подельник в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Решается вопрос об уголовном деле.