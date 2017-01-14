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13:16 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининграде полиция задержала двух дерзких разбойников

В Калининграде 13 января около 20:50 на улице Коммунистической полицейские задержали двоих горожан 34-х и 33-х лет — их заподозрили в причастности к грабежу.

По предварительным данным, жертвой преступников стал 48-летний мужчина, у которого подозреваемые потребовали деньги, а на отказ — они принялись его избивать, повалив на землю. Очевидицей преступления стала случайная горожанка, которая и сообщила в полицию, сообщили ИА МедиаКалибр в УМВД по Калининградской области.

34-летний задержанный ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его подельник в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Решается вопрос об уголовном деле.

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