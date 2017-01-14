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13:54 (мск), источник: 112.ua

В Днепр доставили тела троих погибших на Донбассе морских пехотинцев

Военное командование передаст тела родственникам погибших.

Источник: 112.ua

В Днепр доставили тела троих погибших на Донбассе морских пехотинцев. Об этом сообщает корреспондент канала «112 Украина».

Тела погибших военное командование передаст родственникам.

50-летний младший сержант Николай Охрименко из Сумской обл., 23-летний младший сержант Сергей Сонько из Херсона и 30-летний старший матрос Сергей Трубин из Кропивницкого погибли 8 января под Мариуполем.

В пятницу, 13 января, пресс-служба Военно-морских сил опубликовала имена троих погибших.

Тела погибших украинских военнослужащих передали в оккупированном Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация-200».

Напомним, 8 января при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали без вести трое украинских военных.

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