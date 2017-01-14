В Днепр доставили тела троих погибших на Донбассе морских пехотинцев
Военное командование передаст тела родственникам погибших.
Военное командование передаст тела родственникам погибших.
В Днепр доставили тела троих погибших на Донбассе морских пехотинцев. Об этом сообщает корреспондент канала «112 Украина».
Тела погибших военное командование передаст родственникам.
50-летний младший сержант Николай Охрименко из Сумской обл., 23-летний младший сержант Сергей Сонько из Херсона и 30-летний старший матрос Сергей Трубин из Кропивницкого погибли 8 января под Мариуполем.
В пятницу, 13 января,
Тела погибших украинских военнослужащих передали в оккупированном Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация-200».
Напомним, 8 января при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали без вести трое украинских военных.