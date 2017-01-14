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13:05 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже ищут хозяина двух доберманов, умерших на улице по неясным причинам

В Воронеже ищут владельца двух элитных доберманов, умерших прямо на улице по неизвестным причинам, вероятее всего, от отравления сильнодействующим ядом.

О случившемся рассказал пользователь социальной сети ВКонтакте, опубликовав также фотографии умерших собак. Мужчина обнаружил собак рядом со своим гаражом на улице Лескова на Чижовке, и попросил откликнуться хозяев. По его словам, собаки не выглядят бездомными, на них дорогие ошейники, и, вероятнее всего, они были отравлены.

По имеющейся информации, умирающих доберманов обнаружили у частного дома на Лескова вечером в пятницу, 13 января, около 22 часов вечера. Собаки лежали прямо в снегу — одна из них была мертва, вторая билась в предсмертных конвульсиях, и вскоре также скончалась. Как сообщает телеканал ВГТРК, обнаружив умирающих собак, люди позвонили сначала в службу спасения, где им пообещали забрать трупы, однако так и не приехали, а затем уже журналистам на телевидение.

Жители Чижовки, ставшие очевидцами этого страшного и вопиющего инцидента, заявляют, что это вряд ли местные собаки, поскольку ни у кого на ближайших улиц таких доберманов не было. Выяснилось также, что элитных собак, бродивших по улицам в этом районе, заметили еще днем в пятницу, 13 января. Видевшие их сообщают, что собаки явно чувствовали себя плохо — это было заметно по их поведению. Свидетели предполагают, что собаки чем-то отравились.

Сообщение об умерших прямо на улице элитных доберманах вызвало огромный резонанс. Так, многие недоумевают, каким образом собаки могли оказаться на улице. Некоторые полагают, что владелец сам отправил умирать собак на улицу, поняв, что они отравились, другие предполагают, что собаки потерялись. Также некоторых пользователей возмутил факт «самовыгула» крупных собак без намордников: есть версия, что хозяин выпустил доберманов погулять на улицу, животные съели нечто ядовитое, вроде отравленного корма, оставленного догхантерами, и все это привело к трагедии.

Так или иначе, местные жители пытаются найти хозяев умерших животных, или людей, которые знают собак и владельцев. Более подробную информацию можно найти в паблике «Типичный Воронеж» в соцсети ВКонтакте.

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