В Нижегородской области эвакуировали жильцов дома с просевшим фундаментом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Жильцов пятиэтажного дома в Дзержинске Нижегородской области эвакуировали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Жильцов пятиэтажного дома в Дзержинске Нижегородской области эвакуировали
Сообщение о просадке фундамента поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в субботу в 8.00 мск. На место происшествия выехали оперативные группы местного
«На месте установлено: дом жилой, кирпичный, пятиэтажный, двухподъездный, 1976 года постройки, размером в плане 50×12 метров; с первого по третий этаж произошла деформация перекрытий дома. Прибывшими
Жители временно размещены в школе, находящейся недалеко от их дома.
«В настоящее время совместно с представителями администрации проводится обследование дома на предмет определения его состояния», — отмечает
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что в связи с информацией о просадке фундамента в жилом доме усилило надзор за
«Специалисты службы незамедлительно выехали на место с целью обеспечить контроль за условиями пребывания и питания людей в пункте временного размещения», — говорится в сообщении.