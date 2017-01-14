Полиция Германии изъяла у неонацистов 150 кг взрывчатки

По его информации, 29 декабря 2016 года в городе Цвайбрюккен (федеральная земля Рейнланд — Пфальц) были задержаны двое мужчин 18 и 24 лет. У них изъяли 155 кг взрывчатых веществ, символику СС, а также разрывной заряд с изображением свастики.

В прокуратуре сообщили, что задержанные подозреваются в незаконном хранении взрывчатки и подготовке особо тяжкого преступления. Сами злоумышленники утверждают, что являются «вольными пиротехниками» и лишь готовили фейерверк на Новый год.

Сейчас в Мюнхене (федеральная земля Бавария) проходит громкий процесс над четырьмя другими членами Oldschool Society, которые планировали нападения на мечети и центры для беженцев. В ходе проведенных ранее обысков у них также были обнаружены взрывчатые вещества и пиротехника.