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12:51 (мск), источник: ТАСС

Полиция Германии изъяла у неонацистов 150 кг взрывчатки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Полиция Германии проводит расследование в связи с обнаружением более 150 кг взрывчатки у двух граждан страны, подозреваемых в связях с местной террористической организацией правого толка Oldschool Society (OSS). Об этом сообщило агентство DPA.

Источник: Reuters

По его информации, 29 декабря 2016 года в городе Цвайбрюккен (федеральная земля Рейнланд — Пфальц) были задержаны двое мужчин 18 и 24 лет. У них изъяли 155 кг взрывчатых веществ, символику СС, а также разрывной заряд с изображением свастики.

В прокуратуре сообщили, что задержанные подозреваются в незаконном хранении взрывчатки и подготовке особо тяжкого преступления. Сами злоумышленники утверждают, что являются «вольными пиротехниками» и лишь готовили фейерверк на Новый год.

Сейчас в Мюнхене (федеральная земля Бавария) проходит громкий процесс над четырьмя другими членами Oldschool Society, которые планировали нападения на мечети и центры для беженцев. В ходе проведенных ранее обысков у них также были обнаружены взрывчатые вещества и пиротехника.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Не дают немцам отстаивать свои права . Молодые мужики - это не беженцы , а потенциальные и явные террористы и бандиты . Беженцы это дети , женщины и старики .
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