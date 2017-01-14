Дом в Дзержинске, в котором просел фундамент, проверят комплексом «Струна»

Ранее главк МЧС по региону сообщал, что жильцов пятиэтажного дома в Дзержинске эвакуировали из-за просадки фундамента.

«Сегодня утром в Дзержинске просел фундамент жилого дома на улице Буденова, в результате чего образовались трещины с третьего по пятый этажи», — сказали в МЧС.

В МЧС отметили, что в ближайшее время будет проведена оценка состояния дома. «Для этого в Дзержинск направлен мобильный диагностический комплекс “Струна” МЧС России по определению устойчивости здания и возможности его дальнейшей эксплуатации», — сказал представитель министерства.

По его словам, по результатам обследования власти будут принимать решение о возможности дальнейшего проживания в доме.