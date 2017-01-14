Появились подробности аварии в Мензелинском районе

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Стали известны подробности аварии в Мензелинском районе, где столкнулись три автомобиля. Как сообщили «ИА Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате аварии пострадал водитель «Лады» 14-ой модели. 52-летний мужчина был доставлен с места аварии в БСМП Набережных Челнов.