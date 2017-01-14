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13:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились подробности аварии в Мензелинском районе

Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Стали известны подробности аварии в Мензелинском районе, где столкнулись три автомобиля. Как сообщили «ИА Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате аварии пострадал водитель «Лады» 14-ой модели. 52-летний мужчина был доставлен с места аварии в БСМП Набережных Челнов.

Напомним, накануне на трассе М7 столкнулись «Лада» 14-й модели, грузовая «ГАЗель» и грузовик «Скания». Легковой автомобиль получил сильные повреждения, а водитель был доставлен в больницу. Грузовики в результате столкновения съехали в кювет, «ГАЗель» перевернулась на крышу, «Скания» опрокинулась на бок.

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