На трассе Калининград-Балтийск перевернулся внедорожник, водитель пострадал

На трассе Калининград-Балтийск в результате ДТП пострадал 35-летний водитель. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 9:20 рядом с поселком Люблино. По предварительным данным, при обгоне мужчина выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в дерево. После этого автомобиль «Киа», за рулем которой он сидел, перевернулся. Водителя госпитализировали.