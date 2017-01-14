На трассе Калининград-Балтийск перевернулся внедорожник, водитель пострадал
Авария произошла рядом с поселком Люблино.
Авария произошла рядом с поселком Люблино.
На трассе
Авария произошла в 9:20 рядом с поселком Люблино. По предварительным данным, при обгоне мужчина выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в дерево. После этого автомобиль «Киа», за рулем которой он сидел, перевернулся. Водителя госпитализировали.
«На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.