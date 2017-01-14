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14:02 (мск), источник: Новый Калининград

На трассе Калининград-Балтийск перевернулся внедорожник, водитель пострадал

Авария произошла рядом с поселком Люблино.

На трассе Калининград-Балтийск в результате ДТП пострадал 35-летний водитель. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 9:20 рядом с поселком Люблино. По предварительным данным, при обгоне мужчина выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в дерево. После этого автомобиль «Киа», за рулем которой он сидел, перевернулся. Водителя госпитализировали.

«На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

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