В Воронеже у 25-летнего парня ночью отобрали два смартфона и деньги
Подозреваемого удалось поймать лишь на днях.
Подозреваемого удалось поймать лишь на днях.
В Воронеже полицейские задержали 29-летнего жителя Коминтерновского района по подозрению в грабеже.
По данным правоохранителей, в 3:15 утра в мае 2016 года на улице 9 Января воронежец вместе с двумя своими друзьями обратил внимание на прохожего. У 25-летнего молодого человека отобрали два мобильника и 2 500 рублей.
«Подозреваемого задержали в Советском районе, где он скрывался у друзей», — рассказали в МВД.
Оказалось, что девайсы он сдал в ломбард, который находится на улице 9 Января.
Сейчас грабитель находится под стражей. По факту преступления (ст. 161 УК) возбуждено дело. Наказание — четыре года тюрьмы.