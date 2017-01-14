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14:59 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже у 25-летнего парня ночью отобрали два смартфона и деньги

Подозреваемого удалось поймать лишь на днях.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали 29-летнего жителя Коминтерновского района по подозрению в грабеже.

По данным правоохранителей, в 3:15 утра в мае 2016 года на улице 9 Января воронежец вместе с двумя своими друзьями обратил внимание на прохожего. У 25-летнего молодого человека отобрали два мобильника и 2 500 рублей.

«Подозреваемого задержали в Советском районе, где он скрывался у друзей», — рассказали в МВД.

Оказалось, что девайсы он сдал в ломбард, который находится на улице 9 Января.

Сейчас грабитель находится под стражей. По факту преступления (ст. 161 УК) возбуждено дело. Наказание — четыре года тюрьмы.

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