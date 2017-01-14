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15:01 (мск), источник: Volga News

В Самаре у таксиста из автомобиля украли деньги и золотое кольцо

В середине декабря в полицию за помощью обратился 24-летний житель Самары заявивший, что у него из салона автомобиля пропали деньги и золотое кольцо, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего полицейские установили, что заявитель работает водителем такси. С собой в машине у него была мужская сумка, в которой находились 7,8 тыс. руб. и золотое кольцо.

Около двух часов ночи молодой человек поехал на очередной вызов. В салон автомобиля сел клиент, потерпевший довез его по указанному адресу и продолжил работать. В какой-то момент таксист вспомнил про сумку и обнаружил, что из нее пропали ценные вещи.

Выяснив подробности случившегося, сотрудники полиции приступили к отработке полученной информации. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий полицейские опросили жильцов домов — того, в который приехал злоумышленник, и того, откуда таксист забрал его. Сотрудники органов внутренних дел установили личность предполагаемого вора. Им оказался безработный 40-летний житель Самарской области. Было установлено, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в последний раз за совершение кражи.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре установили место нахождения подозреваемого и задержали его. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.

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