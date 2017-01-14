В Закарпатской области из-за погоды ограничили движение грузовиков
На территории
На территории
КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в связи с непогодой введено ограничение на движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения общего пользования, сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции.
Отмечается, что также на территории
Напомним, ранее исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Славомир Новак выступил за введение платы за проезд грузовых транспортных средств по дорогам страны.