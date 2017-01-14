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15:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трамвай горел на улице Партизанской в Иркутске

Пожар потушили в течение нескольких минут.

Возгорание и сильное задымление в трамвае произошло в районе остановки «Метеостанция» на улице Партизанской в Иркутске сегодня днем, 14 января. Прибывшим на место спасателям удалось справиться с пожаром в течение нескольких минут. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

К тушению привлекались пять человек и одна единица техники.

«В 12.54 пожар был локализован. В 12.55-ликвидирован», — отметили в ведомстве.

Причины возгорания уточняются. В результате пожара никто не пострадал.

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