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14:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омске найдено тело федерального судьи Москаленко

Следственный комитет ведет проверку по факту самоубийства.

Источник: РИА "Новости"

Как подтвердили «СуперОмску» в региональном следственном комитете, лыжником, тело которого обнаружили утром 14 января в парке 300-летия Омска, оказался федеральный судья Сергей Москаленко.

Сейчас ведется проверка по факту самоубийства.

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