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15:11 (мск), источник: Новый Калининград

Пилот пассажирского рейса не захотел приземляться в «Храброво» и улетел обратно в Москву

«Аэрофлот» никак не объяснил действия пилота.

Пилот борта SU 1008, который должен был вечером в пятницу совершить посадку в аэропорту «Храброво», принял решение не приземляться и улетел в Москву. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе аэропорта «Храброво».

«Рейс компании “Аэрофлот” вылетел из Москвы с опозданием. Его прибытие ожидалось в 23:15. Он не долетел до Калининграда, фактически улетел обратно в Шереметьево», — рассказала пресс-секретарь аэропорта «Храброво» Наталья Грицун.

По ее словам, аэропорт был готов к приему воздушного судна, метеоусловия позволяли это сделать. Почему командир воздушного судна принял решение развернулся, в аэропорту «Храброво» не знают. Пассажиры данного рейса, в итоге, прилетели в Калининград утренним рейсом.

По словам одного из пассажиров рейса SU 1008, летевшего в Калининград, невозможность совершения посадки в «Храброво» пилот объяснил слабым сцеплением со взлетно-посадочной полосой. «Вчера, самолет, на котором я вылетал из Москвы в Калининград находился в полёте около полутора часов, после чего командир борта озвучил, что экипаж воздушного судна принял решение развернуть самолет обратно в Москву из-за слабого сцепления со взлетно-посадочной полосой», — рассказал пассажир.

Пресс-служба компании «Аэрофлота» на моменте публикации новости для комментариев оказалась недоступна.

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