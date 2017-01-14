Пилот пассажирского рейса не захотел приземляться в «Храброво» и улетел обратно в Москву
«Аэрофлот» никак не объяснил действия пилота.
«Аэрофлот» никак не объяснил действия пилота.
Пилот борта SU 1008, который должен был вечером в пятницу совершить посадку в аэропорту «Храброво», принял решение не приземляться и улетел в Москву. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
«Рейс компании “Аэрофлот” вылетел из Москвы с опозданием. Его прибытие ожидалось в 23:15. Он не долетел до Калининграда, фактически улетел обратно в Шереметьево», — рассказала
По ее словам, аэропорт был готов к приему воздушного судна, метеоусловия позволяли это сделать. Почему командир воздушного судна принял решение развернулся, в аэропорту «Храброво» не знают. Пассажиры данного рейса, в итоге, прилетели в Калининград утренним рейсом.
По словам одного из пассажиров рейса SU 1008, летевшего в Калининград, невозможность совершения посадки в «Храброво» пилот объяснил слабым сцеплением со