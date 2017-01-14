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15:32 (мск), источник: "Российская газета"

Полиция назвала версии нападения на охранников бывшего химзавода

Руководитель пресс-центра ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился с «РГ» подробностями перестрелки в Красноуральске, где накануне ночью получили ранения три сторожа предприятия.

— Прежде всего, надо понимать, что заголовки «нападение на завод на производству тротила» придумали журналисты, которые не потрудились проверить информацию. Это не завод. Предприятие перестало действовать в 2014 году, находится в стадии банкротства, корпуса разрушены. Там даже ограждения толкового нет: забор в дырах, входи кто хочет, периметр пять километров — практически свободный доступ. Нет электричества, теплоснабжения, никаких материально-товарных ценностей, никакого тротила. Нет вооруженных охранников: территорию обходят обычные сторожа.

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Этой ночью дежурили три жителя Нижнего Тагила (28, 28 и 23-летнего возраста). По их словам, они обнаружили группу неизвестных, затем между ними возник конфликт, который перерос в драку. Неизвестные избили сторожей, кроме того, двое из них получили огнестрельные ранения голени. Точный тип оружия пока не установлен. Сообщение в полицию поступило в 5:15 утра — от «скорой», доставившей раненых в местную больницу. Полиция дважды выезжала на место, второй раз — когда рассвело, для сбора вещественных доказательств.

Отрабатывается несколько версий. Можно предположить существование личного конфликта между злоумышленниками и сторожами. Или, например, местные жители решили отметить Старый Новый год походом за металлоломом. Любая асоциальная личность могла зайти на территорию в поисках наживы.

Один из сторожей, пострадавший только от побоев, уже выписан из больницы. Проведено первое опознание: потерпевший по фотографии опознал одного из нападавших, но, когда на опознание доставили группу лиц, он не смог узнать ни одного из них.

Учитывая, что первый следственный эксперимент не увенчался успехом, полиция намерена применить детектор лжи, так называемый полиграф.

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