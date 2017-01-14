В Армавире легковой автомобиль в результате ДТП разорвало пополам

Авария случилась около 5:30 на пересечении улиц Горького и Мира. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на встречку и допустил боковое столкновение с Lada Priora, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.