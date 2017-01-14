В Армавире легковой автомобиль в результате ДТП разорвало пополам
В Армавире утром 14 января произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.
В Армавире утром 14 января произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.
Авария случилась около 5:30 на пересечении улиц Горького и Мира. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на встречку и допустил боковое столкновение с Lada Priora, сообщили порталу Юга.ру в
В результате аварии погиб пассажир ВАЗ-21099. Водителя легковушки и пассажира Lada Priora госпитализировали. Проводится проверка.