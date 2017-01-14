Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Гомельском районе.

Подробности смертельной аварии в Гомельском районе на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

ДТП произошло в минувшую пятницу. По информации следствия, водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля, все — жители Гомельского района, скончались на месте происшествия. Мужчина, сидевший за рулем «Газели», был госпитализирован.

«По факту ДТП в Гомельском районе, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с экспертами устанавливают причины аварии, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы», — сообщила Мария Кривоногова в эфире радио Sputnik.

Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами происшествия, с просьбой с просьбой обратиться в следственное управление лично либо по телефону в Гомеле 70−45−49.