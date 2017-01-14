В Карелии перевернулся автобус с туристами
Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Один человек погиб и еще двое госпитализированы
Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Один человек погиб и еще двое госпитализированы
«Около 13:00 по Москве на 236-м км автодороги “Сортавала” в Лахденпохском районе у поселка Кортала, водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту “Санкт-Петербург — Рускеала”, по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в аварии погибла женщина, пассажир автобуса, еще двое госпитализированы. Общее число пострадавших уточняется.
В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
По факту инцидента проводится проверка.