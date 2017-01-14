В Тернопольской обл. произошел пожар в здании центральной районной больницы

В городе Теребовля Тернопольской обл. произошел пожар в центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о задымлении в подвале Теребовлянской центральной районной больницы по адресу: г. Теребовля, ул. Сечевых Стрельцов, 25 поступило в службу спасения 14 января в 9:11.

Прибыв к месту чрезвычайного происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составляет 4 кв.м.