Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Мать обезглавленной девочки сообщила об угрозах в ее адрес
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15:41 (мск), источник: 112.ua

В Тернопольской обл. произошел пожар в здании центральной районной больницы

Спасатели эвакуировали 125 человек.

Источник: 112.ua

В городе Теребовля Тернопольской обл. произошел пожар в центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о задымлении в подвале Теребовлянской центральной районной больницы по адресу: г. Теребовля, ул. Сечевых Стрельцов, 25 поступило в службу спасения 14 января в 9:11.

Прибыв к месту чрезвычайного происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составляет 4 кв.м.

Читайте также
В Закарпатской области из-за погоды ограничили движение грузовиков

Основные усилия пожарных сосредоточили на ликвидацию пожара и эвакуации тяжелобольных, посетителей и обслуживающего персонала.

Из помещения больницы очередным караулом и обслуживающим персоналом больницы были эвакуированы 125 человек, из них 8 тяжелобольных, 72 больных, 15 обслуживающего персонала и 30 посетителей.

На пожаре травмированных и погибших нет.

Пожар локализован в 09:32, а в 09:36 ликвидирован полностью.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее в спортклубе в Сумах произошел масштабный пожар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Харьковской обл. грабитель избил поленом пожилую женщину
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Сергей Карякин стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов
В Карелии перевернулся автобус с туристами
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь