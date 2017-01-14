В Тернопольской обл. произошел пожар в здании центральной районной больницы
Спасатели эвакуировали 125 человек.
Спасатели эвакуировали 125 человек.
В городе Теребовля Тернопольской обл. произошел пожар в центральной районной больнице. Об этом сообщает
Сообщение о задымлении в подвале Теребовлянской центральной районной больницы по адресу: г. Теребовля, ул. Сечевых Стрельцов, 25 поступило в службу спасения 14 января в 9:11.
Прибыв к месту чрезвычайного происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составляет 4 кв.м.
Основные усилия пожарных сосредоточили на ликвидацию пожара и эвакуации тяжелобольных, посетителей и обслуживающего персонала.
Из помещения больницы очередным караулом и обслуживающим персоналом больницы были эвакуированы 125 человек, из них 8 тяжелобольных, 72 больных, 15 обслуживающего персонала и 30 посетителей.
На пожаре травмированных и погибших нет.
Пожар локализован в 09:32, а в 09:36 ликвидирован полностью.
Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Напомним, ранее в спортклубе в Сумах произошел масштабный пожар.