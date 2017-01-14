Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Фильм, ставший еще популярнее спустя 30 с лишним лет
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15:49 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге задержан идейный лидер участников бойни в Цыганском поселке

Основатель бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев подозревается в передаче взятки.

Известный в Екатеринбурге тренер рукопашного боя Никита Мальцев, чьи воспитанники 3 сентября 2016 года устроили бойню в Цыганском поселке, задержан силовиками. Об этом «АиФ-Урал» сообщили сразу три информированных источника в правоохранительных органах.

Детали операции, прошедшей, предположительно в пятницу 13 января, а также характер претензий силовиков не конкретизируется. По имеющейся информации, Мальцев может быть задержан как фигурант уголовного дела о вымогательстве. «Мальцев длительное время был посредником в разных “мутных” схемах, возможно, “работал” для кого-то из коммерсантов силовой “крышей”. Эти методы криминального бизнеса зачастую связаны с получением денег», — говорит собеседник «АиФ-Урал».

По одной из версий задержание проводилось оперативниками Управления ФСБ по Свердловской области. В его пресс-службе подтвердили задержание, уточнив лишь, что он проходит по делу о посредничестве в передаче взятки.

Известно, что вымогательство, которое могло быть инкриминировано тренеру, подследственно СКР. В пресс-службе регионального управления следственного комитета России подтвердить или опровергнуть информацию отказались.

Никита Мальцев более известен как наставник молодых спортсменов, напавших на дом казака Олега Шишова. К последнему имели претензии родственники из клана Оглы и «цыган Дима» Пестриков. Инцидент, 3 сентября 2016 года закончившийся бойней, унес жизни двух человек — бойцов смешанных единоборств Кирилла Штриплинга и Ильи Ташимова. В данным момент выжившие воспитанники Мальцева, как фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках, как и Оглы с Пестриковым, находятся под следствием.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественники Сургута самовольно установили памятник Сталину
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
Минобороны РФ критикует ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Сергей Карякин стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов
В Карелии перевернулся автобус с туристами
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь