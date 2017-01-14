В Екатеринбурге задержан идейный лидер участников бойни в Цыганском поселке

Известный в Екатеринбурге тренер рукопашного боя Никита Мальцев, чьи воспитанники 3 сентября 2016 года устроили бойню в Цыганском поселке, задержан силовиками. Об этом «АиФ-Урал» сообщили сразу три информированных источника в правоохранительных органах.

Детали операции, прошедшей, предположительно в пятницу 13 января, а также характер претензий силовиков не конкретизируется. По имеющейся информации, Мальцев может быть задержан как фигурант уголовного дела о вымогательстве. «Мальцев длительное время был посредником в разных “мутных” схемах, возможно, “работал” для кого-то из коммерсантов силовой “крышей”. Эти методы криминального бизнеса зачастую связаны с получением денег», — говорит собеседник «АиФ-Урал».

По одной из версий задержание проводилось оперативниками Управления ФСБ по Свердловской области. В его пресс-службе подтвердили задержание, уточнив лишь, что он проходит по делу о посредничестве в передаче взятки.

Известно, что вымогательство, которое могло быть инкриминировано тренеру, подследственно СКР. В пресс-службе регионального управления следственного комитета России подтвердить или опровергнуть информацию отказались.

Никита Мальцев более известен как наставник молодых спортсменов, напавших на дом казака Олега Шишова. К последнему имели претензии родственники из клана Оглы и «цыган Дима» Пестриков. Инцидент, 3 сентября 2016 года закончившийся бойней, унес жизни двух человек — бойцов смешанных единоборств Кирилла Штриплинга и Ильи Ташимова. В данным момент выжившие воспитанники Мальцева, как фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках, как и Оглы с Пестриковым, находятся под следствием.